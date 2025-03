Годишнина од заминувањето на Зафир Хаџиманов

0 SHARES Сподели Твитни

На 27 март, четири години наназад, светот се прости од Зафир Хаџиманов на 77-годишна возраст. Тој беше позната личност на македонската и југословенската уметничка сцена, оставајќи зад себе импресивно творештво. Хаџиманов беше еден од најзначајните културни работници кои живееше и создаваше во Белград, Србија. Неговиот образовен пат започнува во Скопје, каде завршил средно и музичко училиште, отворајќи го патот за кариера во музиката и театарот. Во 1967 година, тој се здоби со диплома на Факултетот за драмски уметности во Белград. Паралелно со студиите, Хаџиманов започнува да настапува како пејач на забавната музика и ги објавува своите први два албуми, за кои самиот ги напиша текстовите. Неговото творештво вклучува бројни албуми и главни улоги во неколку музички настапи, како и публикација на шест книги поезија, две прозни книги и три музички книги за деца. Зафир Хаџиманов своето патување го започнал во 1943 година во Кавадарци, Македонија.

