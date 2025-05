0 SHARES Сподели Твитни

Нов четвртфиналист во плеј-офот на НБА лигата е Голден Стејт Вориорс, кои вчера како гости во мајсторката славеа против Хјустон Рокетс со резултат 103:89.

Со тоа си обезбедија дуел со Минесота Тимбервулвс, кои претходно со 4:1 ги елиминираа ЛА Лејкерс, и станаа последниот тим во четвртфиналето.

Веќе во првиот дел Вориорс обезбедија двоцифрена предност, за да во третата четвртина Рокетс успеат да се доближат на три разлика.

Гостите потоа натпреварот го решија во своја полза во последната четвртина од натпреварот кога се „разбуди“ Кари.

Во првото полувреме постигна само три поени, но до крајот на натпреварот собра вкупно 22, со десет скока и седум асистенции.

Најефикасен на натпреварот беше Хилд со 33 поени и со извонреден процент на шут за три поени, девет од единаесет.

Видео

The post Голден Стејт во „мајсторката“ го решија Хјустон appeared first on 365.mk.

Пронајдете не на следниве мрежи: