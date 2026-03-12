Голема ерупција на вулкан на Хаваите- фонтаните лава се високи 300 метри (ВИДЕО)

0 SHARES Сподели Твитни

Вулканот Килауеа на Хаваи исфрли фонтани од лава високи до 300 метри, што ги натера властите привремено да затворат делови од националниот парк и еден голем автопат, додека беше издадено предупредување за вулканска пепел.

Ерупцијата ја означи 43-тата епизода на активност на вулканот од декември 2024 година, објави CBS.

Преносите во живо покажаа две фонтани од светло црвена лава и чад што се издигаа од кратерот на врвот на вулканот.

Лавата остана во кратерот во националниот парк и не ги загрози станбените згради.

Сепак, вулканските фрагменти и пепелта, позната како „тефра“, паднаа на околните области и на дел од автопатот 11, главен пат на островот.

Како резултат на тоа, властите привремено ја затворија областа околу врвот на вулканот во националниот парк и делови од автопатот.

Локалната самоуправа, исто така, отвори привремено засолниште за жителите и туристите погодени од затворањето на патот или падот на пепел.

Националната метеоролошка служба издаде предупредување за пепел, велејќи дека се очекуваат акумулации од повеќе од шест милиметри над националниот парк и во областите југоисточно и југозападно од него.

Вулканската тефра може да предизвика иритација на очите, кожата и респираторниот систем, а може да ги оштети и системите за собирање вода, кои се вообичаени на Големиот Остров.

Килауеа се смета за еден од најактивните вулкани во светот.

