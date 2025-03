Голема тага во Мјанмар: Се урна градинка, извлечени телата на 12 деца! Се стравува дека во зградата имало 50 луѓе, се намалуваат шансите за преживување (ВИДЕО)

0 SHARES Сподели Твитни

Меѓу зградите што се урнаа во Кјауксе, во регионот Мандалај, има и детска градинка, соопштија спасувачите.Во урнатините утринава се пронајдени тела на 12 деца и една учителка, а неколку луѓе се уште се закопани.Шансите за преживување се помали со текот на времето.

MYANMAR | Tra gli edifici crollati a Kyaukse, nella regione di Mandalay, anche la scuola materna West Mye Mye Kyi dove stamattina i soccorritori hanno ritrovato i corpi di 12 bambini in età prescolare e di un insegnante. Lo riporta la Bbc. #ANSA pic.twitter.com/t2ELI86SoS— Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) March 29, 2025

Според непотврдени информации, во моментот на уривањето во зградата имало околу 50 деца и шест наставници.

A elementary school in KyaukSe, Mandalay / Myanmar collapsed during #earthquake. Rescuers and volunteers are trying to rescue the children from the rubble pic.twitter.com/u2uUmi1ezm— MIBAWI (Michael Barthel) (@RealMiBaWi) March 28, 2025

„Имаме приближен број на луѓе кои беа во училиштето, но имаме само список на оние кои беа евакуирани. Досега пронајдовме 13 тела“, рече член на спасувачката екипа.Бројот на загинатите во силниот земјотрес со јачина од 7,7 степени според Рихтеровата скала што вчера го погоди Мјанмар се искачи на повеќе од 1.000 загинати и 2.000 повредени, соопшти владата на земјата.Во силниот земјотрес што го потресе Мјанмар можеби загинаа повеќе од 10.000 луѓе.Ова е оценката на некои американски претставници, како што пренесува Си-Ен-Ен. Проценката е во согласност со проценката на експертите кои користат модели од Геолошкиот институт на Соединетите Американски Држави (USGS).



Пронајдете не на следниве мрежи: