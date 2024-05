ГОЛЕМА ТРАГЕДИЈА Телата на двајца браќа кои биле изчезнати беа пронајдени во бунар: „Тие беа во фаза на распаѓање“ (Видео)

0 SHARES Сподели Твитни

Двајцата браќа од Перт, Калум и Џејк Робинсон, кои беа пријавени за исчезнати во Мексико, најверојатно биле убиени за време на грабеж кој тргнал наопаку, соопштија мексиканските власти. Телата за кои се верува дека се нивни беа пронајдени во саботата во бунар на карпа на полуостровот Баја, на западниот брег на Мексико.Полицијата верува дека двајцата браќа биле со друг пријател кога група луѓе се обиделе да им го украдат комбето, изјави државниот обвинител на Долна Калифорнија. 7NEWS дознава дека триото можеби било застрелано додека се обидувало да се избори со грабежот. Еден маж беше обвинет за кривично дело киднапирање и одведен во затворот во Енсенада, а другите двајца се сослушани од полицијата, соопштија властите. View this post on Instagram A post shared by Jake Robinson (@augustuspeebly)

