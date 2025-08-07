Големи измени: Од кандидатите за виза може да се бара гаранција до 15.000 долари за да влезат во САД

Американскиот Стејт департмент треба да воведе пилот-програма која може да бара од странските државјани со која барателите на деловни или туристички визи ќе треба да положат гаранција до 15.000 американски долари за влез во Соединетите Држави, според известувањето за гаранција објавено на веб-страницата на Федералниот регистар во понеделникот.

Според 12-месечната „пилот-програма за визни гаранции“, конзуларните службеници би можеле да бараат од одредени кандидати за деловни и туристички визи да положат гаранција од 5.000 американски долари, 10.000 долари или 15.000 долари, според известувањето кое треба официјално да биде објавено во вторник.

Програмата ќе стапи на сила 15 дена по официјалното објавување на известувањето.

Визните гаранции може да бидат потребни за патници од земји кои Стејт департментот ги идентификува како земји кои имаат високи стапки на пречекорување на визите или недостаток на информации за скрининг и проверка, се вели во известувањето.

Во известувањето не се наведени засегнатите земји, но се вели дека списокот ќе биде објавен онлајн најмалку 15 дена пред да стапи на сила.

Предлогот доаѓа во време кога администрацијата на Трамп продолжува да ги заострува барањата за визи. Минатата недела, Стејт департментот објави дека многу кандидати за обновување на виза ќе мора да се подложат на дополнително интервју во живо, што не беше задолжително во минатото.

Американските медиуми објавија дека Стејт департментот ќе го објави списокот на „ризични“ земји уште денес.

Стапките на пречекорување на дозволениот престој ќе се базираат на Извештајот за влез/излез на Министерството за внатрешна безбедност за 2023 година. Извештајот, објавен на 5 август 2024 година, покажува дека земјите со високи стапки на пречекорување на дозволениот престој се Чад (50%), Лаос (35%) и Хаити (31%). Неколку американски земји во Африка, вклучувајќи ги Бурунди, Џибути и Того, исто така, имале високи стапки на пречекорување на дозволениот престој, според податоците на Царинската и граничната заштита на САД од фискалната 2023 година.

Сепак, земјите со најголем број пречекорувања на дозволениот престој, по број, се Мексико (околу 49.000), Бразил (21.000), Колумбија (41.000), Хаити (27.000), Венецуела (22.000) и Доминиканската Република (20.000).

Стејт департментот соопшти дека очекува околу 2.000 луѓе да обезбедат визни гаранции за време на пилот-програмата, со оглед на бројот на луѓе кои имаат право да добијат американска виза и „неизвесноста“ околу бројот на луѓе кои можат да си ја дозволат.