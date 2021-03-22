Издвојуваме, Контроверзни фајлови

„Големото ресетирање“ објаснето во 5 минути (видео)

Напишано од Леонардо на

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Светскиот економски форум во Давос, ММФ и други глобални институции прокламираа „големо ресетирање“ или започнување од нула. Поврзано со КОРОНА ВИРУСОТ, полициските часови, затворањето дома и зад маски делува дека се е дел од „поголем план“ или агенда.

Дали КОРОНА ВИРУСОТ беше контекст?? Дали ќе се вратиме и кога во нормален живот??

Во видео кое трае 5 минути можете да се информирате за деталите.

 

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A post shared by Vegan Consciousness (@begin2endz)

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