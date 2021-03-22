„Големото ресетирање“ објаснето во 5 минути (видео)

0 SHARES Share Tweet

Светскиот економски форум во Давос, ММФ и други глобални институции прокламираа „големо ресетирање“ или започнување од нула. Поврзано со КОРОНА ВИРУСОТ, полициските часови, затворањето дома и зад маски делува дека се е дел од „поголем план“ или агенда.

Дали КОРОНА ВИРУСОТ беше контекст?? Дали ќе се вратиме и кога во нормален живот??

Во видео кое трае 5 минути можете да се информирате за деталите.

View this post on Instagram A post shared by Vegan Consciousness (@begin2endz)