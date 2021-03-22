„Големото ресетирање“ објаснето во 5 минути (видео)

Светскиот економски форум во Давос, ММФ и други глобални институции прокламираа „големо ресетирање“ или започнување од нула. Поврзано со КОРОНА ВИРУСОТ, полициските часови, затворањето дома и зад маски делува дека се е дел од „поголем план“ или агенда.
Дали КОРОНА ВИРУСОТ беше контекст?? Дали ќе се вратиме и кога во нормален живот??
Во видео кое трае 5 минути можете да се информирате за деталите.
* * * * Следете не на Фејсбук. * * * * Имаме интересни содржини секој ден, сите не се објавуваат на сајтот!!
View this post on Instagram