ГОЛЕМ ГЕСТ НА АМЕРИКАНСКИОТ ПРЕТСЕДАТЕЛ Трамп донесе одлука по атентатот во Јута

Американскиот претседател Доналд Трамп денес објави дека наскоро постхумно ќе му го додели Претседателскиот медал за слобода на американскиот патриот Чарли Кирк, кој беше убиен во среда во обид за атентат во Јута.Зборувајќи на комеморацијата во Пентагон по повод 24-годишнината од терористичките напади на 11 септември 2001 година, Трамп рече дека Кирк бил „гигант од својата генерација, застапник на слободата и инспирација за милиони луѓе“, објавува Гардијан.„Нашите молитви се со неговата прекрасна сопруга Ерика и неговите прекрасни деца, тие се фантастични луѓе. Многу ни недостига, но не се сомневам дека гласот на Чарли и храброста што ја донесе во срцата на безброј луѓе, особено млади луѓе, ќе продолжат да живеат“, рече Трамп.Trump to award posthumous Medal of Freedom to Charlie Kirk: ‘Voice will live on’https://t.co/6hwHF6TrTE pic.twitter.com/jnQ79GrTU6— The Washington Times (@WashTimes) September 11, 2025Зборувајќи за нападите во 2001 година, тој потсети дека тогаш биле убиени 2.977 луѓе.– Денес, како една нација, го обновуваме нашиот свет завет дека никогаш нема да го заборавиме 11 септември 2001 година. Во Америка, прифаќаме удари, но никогаш не се поклонуваме, крвариме, но не се поклонуваме и му пркосиме на стравот, ги трпиме пламените и излегуваме од пречката на сите претчувства посилни, погорди и поголеми од кога било досега – рече Трамп.Осврнувајќи се на неодамнешното преименување на Министерството за одбрана на Соединетите Американски Држави во Министерство за војна, Трамп рече дека „сите го сакале тоа“.– Ако ги нападнете Соединетите Американски Држави, ќе ве најдеме. Ќе ве смачкаме без милост и ќе триумфираме без прашање, и затоа поранешното Министерство за одбрана го нарековме Министерство за војна – рече Трамп.



