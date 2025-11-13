Голем корупциски скандал ги зафати блиските соработници на Зеленски: Парите беа однесени надвор од Украина, дури и во Русија

0 SHARES Сподели Твитни

Министрите за енергетика и правда на Украина поднесоа оставки по големата истрага за корупција во енергетскиот сектор на земјата.

Во среда, претседателот Володимир Зеленски побара разрешување на министерката за енергетика Свитлана Гринчук и министерот за правда Херман Халушченко.

Во понеделник, антикорупциските власти обвинија неколку лица за организирање проневера во енергетскиот сектор во вредност од околу 100 милиони долари, вклучително и проневера во националниот нуклеарен оператор „Енерхоатом“.

Некои од вклучените во скандалот се или беа блиски соработници на Зеленски.

Тврдењето е дека министерот за правда Херман Халушченко и други клучни министри и функционери примиле исплати од изведувачи кои граделе утврдувања против руските напади врз енергетската инфраструктура.

Меѓу оние за кои се тврди дека се вмешани се поранешниот вицепремиер Олексиј Чернишов и Тимур Миндич – бизнисмен и ко-сопственик на поранешното телевизиско студио на Зеленски, „Квартал95“. Според извештаите, тој оттогаш избегал од земјата.

Националното биро за борба против корупција на Украина (Набу) и Специјализираното обвинителство за борба против корупција (САП) соопштија дека истрагата, која траела 15 месеци и вклучувала 1.000 часа аудио снимки, открила вмешаност на неколку членови на украинската влада.

Според Набу, вмешаните лица систематски собирале мито од изведувачите на „Енерхоатом“ во вредност помеѓу 10% и 15% од вредноста на договорот.

Антикорупциските власти, исто така, соопштија дека огромни суми пари биле перени во рамките на шемата и објавија фотографии од вреќи полни со пари. Потоа, средствата биле префрлени надвор од Украина, вклучително и во Русија, рече Набу.

Обвинителите тврдеа дека приходите од оваа шема биле перени преку канцеларија во Киев поврзана со семејството на поранешниот украински пратеник и сегашен руски сенатор Андриј Деркач.

