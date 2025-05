Голем настан во Градски Парк против врсничкото насилство

0 SHARES Сподели Твитни

Утре, 17 мај, со почеток во 11 часот, „Макпетрол“ организира голем настан на „Школка“ во Градскиот Парк во Скопје, каде што ќе настапат познати музички имиња како Боно, Пајак и Лара, како и Петко и Сашко Коцев. Настанот е отворен за сите генерации, вклучувајќи ги и децата од актерската школа на Весна Петрушевска. Ќе има и многу активности дизајнирани за најмладите, со значајни можности за взаемно дружење. Овој настан е составен дел од кампањата „Крени глас против врсничко насилство“, со која „Макпетрол“ настојува да подигне јавната свест за проблемот со булингот. Кампањата досега организираше бројни едукативни работилници, вклучително средби насочени кон родителите на 15 различни локации, што опфаќаат 26 општини. Планирани се нови работилници во Струга и Охрид. Во иницијалната фаза се спроведе училишна едукација низ над 150 основни училишта во вкупно 26 општини. „Макпетрол“ потпиша меморандуми за соработка со повеќе општини, а за претставници од секоја издаде едукативни прирачници. Платформата kreniglas.mk е основен дел на оваа кампања, која има за цел да ги образува децата, родителите и наставниците во врска со булингот. На страницата можат анонимно да се споделат лични приказни или да се тестираат познавањата преку интерактивни квизови. Компанијата „Макпетрол“ и понатаму се ангажира на општествено одговорни иницијативи, насочувајќи го фокусот кон младите генерации.

