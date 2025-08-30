Голем пожар во прилепско – изгореа механизација, летна кујна, штала, гаражи…

Голем пожар вчера попладне ја зафати имотната површина на семејство во прилепското село Канатларци, при што целосно изгореа помошни простории и вредна земјоделска механизација. Според полицијата, материјалната штета е проценета на околу 5 милиони денари.

Пожарот избувнал на 29 август околу 13:20 часот во дворниот простор на куќата на С.К. (44) од Канатларци. За неполни два часа пламенот проголтал летна кујна, штала и гаражи, а во нив и огромна количина земјоделски добра.

Од огнот биле уништени помошните објекти, 500 до 600 балиња тутун, два моторцикли („Хамачи“ и „Шинерај“), повеќе апарати за домаќинство, мебел и разни кујнски предмети. Освен тоа, во пепел завршиле и мотор „Титаник“, електрична машина за нижење тутун „Тобако“, тракторска опрема, како и патничко возило „Цитроен Берлинго“.

Трагедијата е уште поголема со оглед дека изгореле и дополнителни 300-400 бали тутун, околу 2.000 метри најлон за садење бостан и цел систем за наводнување од 4.000 метри. Огнот не поштедил ниту три трактора – еден „Џондир“ и два „Тафе“, од кои едниот е целосно изгорен, а другиот делумно оштетен.

Противпожарните екипи успеале да го изгаснат пожарот околу 15:35 часот, но зад нив останал вистински пустош. Од Министерството за внатрешни работи информираат дека увид на местото извршиле вешто лице и екипа на ОКТУПА, а причините за избувнувањето на огнената стихија дополнително ќе се утврдуваат.