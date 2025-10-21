Голем пожар и експлозија во рафинеријата МОЛ во Унгарија, објави Орбан!

Во стратешката рафинерија за нафта на компанијата МОЛ во унгарскиот град Сажаломбати синоќа избувна пожар, а според очевидци, се слушнала силна експлозија проследена со густ чад.Пожарот избувнал по експлозија во фабриката AV3 на рафинеријата Дунав, а пожарникарите го локализирале синоќа, но сè уште работат на местото, гаснејќи го пожарот со пена и водни топови, јавува унгарски „Еуроњуз“ .Нема повредени, околните населби не беа загрозени, а точната причина за несреќата сè уште се истражува.Претходно, Управата за вонредни ситуации објави дека фабриката за преработка на суровини се запалила. Објектот, кој е најголемиот и најсовремен погон за преработка на нафта во Унгарија, прима руска сурова нафта преку нафтоводот Барацаг.🔥🇭🇺 After an explosion fire erupted at Hungary’s main Oil Refinery in Százhalombatta, Hungary tonight🇺🇦 GUR? GUR. pic.twitter.com/Tb4I4vw5av— Hungarian Inquirer (@Hungarianinqui1) October 21, 2025Премиерот Виктор Орбан напиша на својата Фејсбук страница во вторник наутро:„Утрово ја разговарав ситуацијата со раководителите на МОЛ и министерот за внатрешни работи. Снабдувањето со гориво за Унгарија е безбедно. Ќе ги истражиме околностите на пожарот во рафинеријата за нафта Сажаломбат што е можно поригорозно.“‼️A fire with multiple explosions hit Hungarian oil giant MOL’s refinery in Százhalombatta on Monday night. The cause remains unknown.It came just hours after an explosion at Romania’s Lukoil refinery in Ploiești earlier the same day. 📸 Video from Százhalombatta by @444hu pic.twitter.com/ee4QcEXS7G— Szabolcs Panyi (@panyiszabolcs) October 21, 2025Очевидци за MTI во понеделник вечерта изјавија дека пламен и чад можеле да се видат од неколку километри од рафинеријата за нафта. Унгарските медиуми објавија дека рафинеријата може да биде затворена по пожарот.