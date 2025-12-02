ГОЛЕМ СКАНДАЛ ВО ЕУ! Детали за апсењето на поранешната шефица за надворешни работи на ЕУ, Федерика Могерини

0 SHARES Сподели Твитни

Белгиската полиција во вторник изврши претрес во дипломатската служба на ЕУ во Брисел, заедно со Колеџот на Европа во Бриж и приватни станови, како дел од истрагата за наводна злоупотреба на средствата на ЕУ , според извори запознаени со истрагата и сведоци. Уапсени се неколку лица, меѓу кои и Федерика Могерини, поранешната шефица на дипломатијата на ЕУ , пренесува Еурактив.

Претресите се случија во раните утрински часови низ цела Белгија, при што полицијата заплени документи и уапси три лица на испрашување под сомнение за измама со јавни набавки, корупција и криминален судир на интереси.

Околу десет полицајци во цивилна облека влегле во седиштето на Европската служба за надворешна акција (ЕЕАС) во 7:30 часот наутро, изјави очевидец. Друг официјален претставник на ЕУ од дипломатската служба го потврди претресот.

Кривичната истрага започна по обвинувањата дека ЕЕАС и Колеџот на Европа – престижно училиште за постдипломско образование на еврократи – злоупотребиле јавни средства на ЕУ во 2021 и 2022 година , според извори запознаени со истрагата.

Претресите се дел од најновиот голем скандал што ги погоди институциите на ЕУ и изврши дополнителен притисок врз Колеџот на Европа и неговата ректорка Федерика Могерини, која претходно ја водеше ЕЕАС, а оваа година го започна својот втор петгодишен мандат во Бриж.

Могерини, поранешната висока претставничка на ЕУ за надворешни работи, не одговори веднаш на прашањата од „Еурактив“.

Белгиската федерална полиција од Западна Фландрија и канцеларијата на ЕУ за борба против измами, ОЛАФ, учествуваа во операцијата како дел од кривична истрага предводена од Јавното обвинителство на ЕУ ( ЕППО ).

Портпаролите на ЕППО и ОЛАФ одбија да коментираат.

Истражителите истражуваат дали Колеџот на Европа или неговите претставници имале претходно знаење за јавен тендер за финансирање на новата Дипломатска академија на ЕУ, годишна програма за обука на европски дипломати во Бриж, финансирана од ЕЕАС.

Колеџот на Европа, основан во 1949 година, се смета за последно училиште на ЕУ за дипломати и државни службеници, а меѓу неговите поранешни студенти се водечки политичари и функционери во европските институции.

Истражителите се фокусираа на околностите околу купувањето на зграда на „Шпањардстрат“ во Бриж, вредна 3,2 милиони евра, во која се сместени дипломати кои ја посетуваат академијата , соопштија извори запознаени со истрагата.

Конкурсот за домаќинство на академијата бараше од кандидатите да обезбедат сместување.

Колеџот на Европа ја купи зградата во 2022 година, во период на финансиски тешкотии, кратко пред ЕЕАС да објави тендер со кој подоцна на институцијата ѝ беа доделени 654.000 евра, велат извори запознаени со истрагата.

Истражителите ги истражуваа тврдењата дека Колеџот на Европа и неговите претставници имале пристап до доверливи информации за тендерот, кој требало да остане тајна за да се овозможи фер конкуренција меѓу институциите што сакале да бидат домаќини на новата академија.

OLAF, која има административни овластувања да истражува сомнителни измами со средствата на ЕУ, интервјуираше неколку лица пред да ги достави своите наоди до ЕЈО, кое е задолжено за истражување и гонење на сериозни кривични дела против интересите на ЕУ.

Нема индикации дека OLAF или EPPO донеле какви било наоди за прекршоци и никој сè уште не е формално обвинет.

Колеџот на Европа и новата Дипломатска академија на ЕУ ги предводи Могерини, поранешна италијанска министерка за надворешни работи од Социјалистичката партија, која ја водеше ЕЕАС како висока претставничка за надворешни работи помеѓу 2014 и 2019 година. Таа стана ректор на Колеџот во 2020 година и директорка на Академијата по нејзиното основање во 2022 година.

Во периодот што е предмет на истрага, ЕЕАС ја водеше друг поранешен социјалистички министер за надворешни работи, Шпанецот Јозеп Борел.

Портпаролот на Борел не беше веднаш достапен за коментар.

Портпаролот на Колеџот на Европа одби да коментира. Портпаролот на ЕЕАС рече дека нема информации.

Белгиското федерално обвинителство во Фландрија, исто така, не даде веднаш коментар.

The post ГОЛЕМ СКАНДАЛ ВО ЕУ! Детали за апсењето на поранешната шефица за надворешни работи на ЕУ, Федерика Могерини appeared first on Во Центар.

Пронајдете не на следниве мрежи: