Голем скок на цените на бензинот: Во Велика Британија, тие се зголемија за 93 проценти од почетокот на конфликтот на Блискиот Исток

Големопродажната цена на гасот во Велика Британија се зголеми за 93 проценти од почетокот на конфликтот на Блискиот Исток поради големите глобални нарушувања на енергетските пазари.

Како што објави „Скај њуз“, само денес цените на бензинот се зголемија за 32 проценти на 151 пени за терм (околу 0,06 евра за kWh), вредност што не е регистрирана од февруари 2023 година.

Доколку овие високи цени се одржат, британските домаќинства наскоро ќе ги почувствуваат последиците од ова зголемување и ќе плаќаат повисоки сметки за струја и гас. Покрај тоа, Британците се загрижени за падот на фунтата, која сега вреди околу 1,33 долари, што директно влијае на цените на нафтата, кои речиси секогаш се пресметуваат во американски долари.

Тоа е двоен удар, бидејќи комбинацијата од повисоки цени на нафтата и пад на фунтата би можела да доведе до значително повисоки цени на горивата на бензинските пумпи во Велика Британија, додека трошоците за транспорт растат, а инфлаторниот притисок се зголемува.

Катар вчера го суспендираше целото производство на течен природен гас (LNG) по нападите со ирански беспилотни летала врз клучните постројки во Рас Лафан и Месаид, отстранувајќи околу 20 проценти од светските залихи на LNG од пазарот, што дополнително ги зголеми цените на гасот.

Саудиската нафтена компанија „Арамко“ вчера беше принудена да ги прекине операциите во својата најголема рафинерија, „Рас Танура“, по нападот со беспилотно летало, во инцидент што предизвика паника на глобалните берзи и ги зголеми цените на дизелот за повеќе од 20 проценти.

Ормутскиот теснец помеѓу Иран и Оман, низ кој минуваат околу една петтина од сите светски испораки на нафта, беше затворен вчера, а се очекуваат значителни глобални прекини во снабдувањето со енергија .

САД и Израел го нападнаа Иран во текот на викендот, а Техеран возврати со испукување ракети врз американските бази во соседните земји , вклучувајќи ги ОАЕ, Бахреин, Кувајт, Катар, Саудиска Арабија, Јордан, Ирак и Сирија.

