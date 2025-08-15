Голем удар врз руската воена машинерија: Разорна експлозија во фабрика за барут одзеде најмалку пет животи (видео)

0 SHARES Сподели Твитни

Најмалку пет лица загинаа, а повеќе од 20 се повредени во силна експлозија што во петокот ја погоди фабриката за барут „Разрјад“ во Шиловската област во Рјазанската област во централниот дел на Русија. Државната агенција ТАСС објави дека десетмина од повредените се во исклучително тешка состојба.Според информациите од Телеграм каналот База, несреќата не е поврзана со напад со дрон, туку со прекршување на безбедносните процедури во процесот на производство. Објавените снимки покажуваат огромен облак од црн чад како се издига над комплексот, додека повеќе од сто работници се евакуирани од местото на настанот.Експлозијата предизвика голема штета во дел од фабриката, а според локалните извори, непознат број луѓе се уште се под урнатините. Спасувачките екипи се обидуваат да стигнат до нив, но се соочуваат со тешки услови. Повредените се пренесени во регионална болница, додека сите достапни служби за итни случаи се на терен.

A massive explosion at a gunpowder plant in russia’s Ryazan region. The building has been completely destroyed.This is the only language of negotiations that Putin understands. pic.twitter.com/w7LFK8FXed— Roman Sheremeta 🇺🇸🇺🇦 (@rshereme) August 15, 2025

На местото на несреќата пристигна и гувернерот на Рјазанската област, Павел Малков, кој веднаш го повика безбедносниот штаб. Прелиминарните наоди од истрагата укажуваат дека експлозијата се случила поради прекршување на „технолошката дисциплина“ во работењето на фабриката.Фабриката „Разрјад“ произведува не само барут, туку и муниција за авиони и ракети за повеќекратни лансери, што го прави овој инцидент особено чувствителен во време кога Русија, поради војната во Украина, има огромна побарувачка за вакви ресурси и веќе се соочува со сериозен недостиг.Ова не е прва трагедија во оваа фабрика – во октомври 2021 година, 17 работници ги загубија животите во сличен инцидент. Денешната несреќа дополнително го покренува прашањето за безбедноста во посветената индустрија на Русија, но исто така потенцијално претставува значаен удар за военото производство на земјата.



