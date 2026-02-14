Гордон Ремзи за Бруклин Бекам и семејните проблеми: Ситуацијата е многу тешка

0 SHARES Сподели Твитни

Гордон Ремзи го критикуваше Бруклин Бекам за неговиот конфликт со неговото семејство.

Ремзи е долгогодишен пријател на семејството Бекам, а во интервју за „Сан“ изјави дека е во контакт со Бруклин и дека неговите родители се повредени од раскинатата врска.

„Ситуацијата е многу тешка. Викторија е вознемирена, го знам тоа, секој ден од неделата. Знам колку Дејвид го сака Бруклин. Тој и јас си разменувавме пораки по малку, го сакам, има неверојатно срце. Бруклин треба да се сети од каде доаѓа“, рече Ремзи.

Зборувајќи за Дејвид и Викторија како родители, Ремзи изјави дека мисли дека тие секогаш се добри.

„Дејвид е неверојатен татко. И двајцата вложуваат толку многу енергија во своите деца и знам колку пати го извлекле Бруклин од неволја. Само е прашање на време кога Бруклин ќе размисли за сè и ќе сфати што значат неговите родители за него. Тој сака да си го направи својот пат и јас го почитувам тоа“, рече тој.

Ремзи, исто така, имаше посебна порака за Бруклин, тврдејќи дека е важно за него да ја разбере вредноста на семејството.

„Важно е да разбере дека еден ден повеќе нема да има мама и тато. Тоа треба да му дојде на ум. Само сакам да одвои еден момент за себе и да се сети дека е половина негова мајка, половина негов татко. Тие направиле повеќе за него од кој било друг во целиот негов живот“, рече тој.

Ремзи се осврна на свадбениот танц за кој Бруклин претходно рече дека бил „киднапиран“ од неговата мајка.

„Таму немаше ништо несоодветно. Сите се забавуваа и танцуваа. Беше забавно“, рече тој.

