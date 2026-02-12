0 SHARES Сподели Твитни

Јајцата се еден од најчестите, а воедно и најздравите избори за појадок. Без разлика дали ги јадете како кајгана, пржете ги или варете ги, нема да погрешите и ќе внесете хранлив и заситувачки оброк во вашето тело.

Еден од најпознатите готвачи, Гордон Ремзи, веќе сподели совети како вашите јајца да испаднат совршено, а сега ја откри тајната состојка што ќе ги направи кајганите вкусни.

Подготовката на неговите совршени кајгана се базира на трпение, контрола и посебна состојка што ја става на крајот.

На самиот крај, Гордон Ремзи додава крем фреш за да го запре процесот на готвење, а воедно му дава на јадењето богатство и мазна текстура без да се згусне.

Можете да додадете грчки јогурт, павлака или омекнат крем сирење, важно е состојката да биде доволно ладна и богата со млечни масти за да се спречи понатамошно готвење.

Неговиот метод вклучува и бавно пржење кајгана во тава со путер, постојано мешање и повремено тргнување на тавата од оган и назад за да се контролира температурата.

– Третирајте ги кајганите како рижото. Не престанувајте да мешате – рече Гордон Ремзи.

Тој исто така објасни дека најважното нешто со сите кајгана е да се избегне претерување со готвењето.

The post Гордон Ремзи откри како да направите совршени кајгана: Додадете ја оваа состојка на крајот и вкусот ќе биде сочен и кремаст! appeared first on Во Центар.

Пронајдете не на следниве мрежи: