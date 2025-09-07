Гори во Берово и Липково, пожарите во Делчево и Виница се под контрола

На ден 06/07.09.2025 година, до 08:00 часот, на територијата на Р.С.Македонија има вкупно 26 пожари на отворен простор, од кои активни се 2 пожари, под контрола 4, и изгаснати се 20 пожари.

АКТИВНИ: 2

1. Општина Берово: Место викано Безгашево, с.Русиново (дабова, букова шума и папрат);

2. Општина Липково: с.Никуштак (нискостеблеста деградирана шума и дабова шума);

ПОД КОНТРОЛА: 4

1. Општина Гази Баба: Вардариште (ѓубриште);

2. Општина Берово: над туристичка населба Абланица (висококвалитетна борова шума);

3. Општина Делчево: с.Косово Дабје (мешана шума);

4. Општина Виница: Фабрика Винчини (Макпрогрес) (фабрика);

ИЗГАСНАТИ: 20

1. Општина Гевгелија: с.Конско (ниска вегетација и дива депонија);

2. Општина Струмица: с.Банско (депонија);

3. Општина Дебар: Дебарските гробишта (плевна);

4. Општина Струга: с.Драслајца (стрниште);

5. Општина Тетово 1: стариот пат Тетово-Скопје (ниска вегетација);

6. Општина Тетово 2: Елита Ком Тетово (ниска вегетација);

7. Општина Гостивар: автопатот Гостивар-Тетово (ниска вегетација);

8. Општина Долнени: с.Дебреште (депонија);

9. Општина Прилеп 1: Изофас (ниска вегетација);

10. Општина Прилеп 2: нови гробишта (ниска вегетација);

11. Општина Прилеп: кај Каменоломот (ниска вегетација);

12. Општина Куманово: ул.Јоско Илиевски (ниска вегетација);

13. Општина Куманово 2: покрај депонија Краста (ниска вегетација);

14. Општина Куманово: селата Пезово, Кутлибег, Кокошиње, Кшање и Клечовце (ниска вегетација);

15. Општина Старо Нагоричане: с.Младо Нагоричане (ниска вегетација);

16. Општина Илинден: с.Јуримлери (ѓубриште);

17. Општина Крушево: помеѓу с.Норово и с.Алдинци (ниска вегетација);

18. Општина Битола: с.Клепач (стрниште);

19. Општина Илинден: клучка Илинден-Арачиново (ниска вегетација);

20. Општина Илинден 2: Илинден кон Јурумлери (ниска вегетација).