Гори во Берово и Липково, пожарите во Делчево и Виница се под контрола

На ден 06/07.09.2025 година, до 08:00 часот, на територијата на Р.С.Македонија има вкупно 26 пожари на отворен простор, од кои активни се 2 пожари, под контрола 4, и изгаснати се 20 пожари.
АКТИВНИ: 2
1. Општина Берово: Место викано Безгашево, с.Русиново (дабова, букова шума и папрат);
2. Општина Липково: с.Никуштак (нискостеблеста деградирана шума и дабова шума);
1. Општина Гази Баба: Вардариште (ѓубриште);
2. Општина Берово: над туристичка населба Абланица (висококвалитетна борова шума);
3. Општина Делчево: с.Косово Дабје (мешана шума);
4. Општина Виница: Фабрика Винчини (Макпрогрес) (фабрика);
ИЗГАСНАТИ: 20
1. Општина Гевгелија: с.Конско (ниска вегетација и дива депонија);
2. Општина Струмица: с.Банско (депонија);
3. Општина Дебар: Дебарските гробишта (плевна);
4. Општина Струга: с.Драслајца (стрниште);
5. Општина Тетово 1: стариот пат Тетово-Скопје (ниска вегетација);
6. Општина Тетово 2: Елита Ком Тетово (ниска вегетација);
7. Општина Гостивар: автопатот Гостивар-Тетово (ниска вегетација);
8. Општина Долнени: с.Дебреште (депонија);
9. Општина Прилеп 1: Изофас (ниска вегетација);
10. Општина Прилеп 2: нови гробишта (ниска вегетација);
11. Општина Прилеп: кај Каменоломот (ниска вегетација);
12. Општина Куманово: ул.Јоско Илиевски (ниска вегетација);
13. Општина Куманово 2: покрај депонија Краста (ниска вегетација);
14. Општина Куманово: селата Пезово, Кутлибег, Кокошиње, Кшање и Клечовце (ниска вегетација);
15. Општина Старо Нагоричане: с.Младо Нагоричане (ниска вегетација);
16. Општина Илинден: с.Јуримлери (ѓубриште);
17. Општина Крушево: помеѓу с.Норово и с.Алдинци (ниска вегетација);
18. Општина Битола: с.Клепач (стрниште);
19. Општина Илинден: клучка Илинден-Арачиново (ниска вегетација);
20. Општина Илинден 2: Илинден кон Јурумлери (ниска вегетација).