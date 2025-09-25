Гори депонијата над Арачиново, надлежните на терен!

ВестиГори депонијата над Арачиново, надлежните на терен! Written by Леонардо on 25.September.2025 More in Вести: (Видео) Ангелов: Со сончоглед намерно е запалена вечерва депонијата во Арачиново, гаснењето е сложено со пена и вода 25.September.2025 Николоски: Се извинивме за Данела Арсовска, веќе нема поддршки на независни кандидати 25.September.2025 Јаневска: Училиштата што не нарачале учебници, да ги отпечатат и да им ги дадат на родителите 25.September.2025 Центарот за управување со кризи информира дека запалена е депонијата над Арачиново.На терен за нејзино локализирање дејстува екипа на БППЗ.Граѓаните вечерва се жалат на силен мирис на изгорено. Пронајдете не на следниве мрежи: