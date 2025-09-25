Вести

Гори депонијата над Арачиново, надлежните на терен!

Центарот за управување со кризи информира дека запалена е депонијата над Арачиново.

На терен за нејзино локализирање дејстува екипа на БППЗ.

Граѓаните вечерва се жалат на силен мирис на изгорено.

