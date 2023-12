ГОРИ ЕДНА ОД НАЈГОЛЕМИТЕ БРИТАНСКИ ТУРИСТИЧКИ АТРАКЦИИ: Пожар во кулата Блекпул (ВИДЕО)

0 SHARES Сподели Твитни

Пожар избувна во кулата Блекпул, а видео снимката покажува пламен на врвот на култната структура.

Во соопштението на Службата за противпожарна и спасувачка служба во Ланкашир се вели:

„Имаме 6 противпожарни возила, тим со беспилотни летала и тим за спасување со јаже кои моментално присуствуваат на пожарот на Шеталиштето во Блекпул.

Think Blackpool tower is on fire? @The_Gazette pic.twitter.com/JFWCsS7jsW— Harriet (@__harrietclegg) December 28, 2023

„Ве молам останете надвор од таа област. Тим за беспилотни летала е оперативен, затоа ве молиме не користете дронови во областа бидејќи тие може да се пречат во итни операции“, се вели во соопштението.



