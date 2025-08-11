Гори и во Хрватска – голем пожар во близина на Сплит

Пожарот што избувна синоќа во близина на Јесенице, источно од Сплит, го гаснат 150 пожарникари со 50 возила, а пожарот на некои места се заканувал и на куќи, но тие биле спасени со интервенција на пожарникарите, изјави главниот командант на противпожарната служба на Сплитско-далматинската жупанија, Иван Ковачевиќ.

„Тројца канадски пожарникари се придружија на напорите за гаснење на пожарот утрово“, изјави Ковачевиќ за Хина во понеделник наутро.

Пожарот, како што соопшти полицијата, избувнал во 2:54 часот наутро над Јесенице и Сумпетар во населбата Старо Село.

„Центарот за противпожарни операции на Сплитскиот округ добил пријава за пожар на отворен простор во областа на населбата Јесенице во близина на Дуги Рат на 11 август во 2:26 часот. Пожарот зафатил трева, макија, ниска вегетација и борова шума на засега непроценета површина.“

Командантот на пожарникарите во Дуги Рат, Паве Томиќ , за Хрватското радио изјави дека ситуацијата на местото на пожарот не е добра, пренесува „Слободна Далмација“ .

„Ситуацијата не е добра, пожарот го немаме под контрола, зафатената површина е голема, сè уште немаме информации дали изгореле станбени или деловни објекти, колку што знам, нема повредени Правиме сè што можеме за да ги спасиме куќите и да го оддалечиме пожарот од нив, но не сме ни блиску до локализирање на пожарот“, рече Томиќ.

Четири канадери и еден „ер трактор“ учествуваат во гасењето на пожарот.