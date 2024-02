„ГОРИ И НЕБОТО И ЗЕМЈАТА“ Катастрофа во Чиле, ГОЛЕМИ пожари, се повеќе мртви! СЦЕНИТЕ СЕ СТРАШНИ (ФОТО/ВИДЕО)

0 SHARES Сподели Твитни

Најмалку 51 лице загина во шумските пожари во чилеанскиот регион Валпараисо, соопштија локалните власти.

Massive forest fire in Chile happening right now pic.twitter.com/iLAiujYy6k— All things interesting (@interesting_aIl) February 4, 2024

Претседателот Габриел Бориќ прогласи вонредна состојба и рече дека ќе ги стави на располагање „сите потребни ресурси“ за да се реши оваа ситуација.

Се верува дека тоа е најсмртоносниот шумски пожар во Чиле досега.

Министерството за здравство издаде предупредување за здравјето во Валпараисо.

Министерството повика на прекин на работата и формирање на овластени привремени теренски болници.

Extremely sad aftermath footage after forest fires left devastation in its wake in Viña del Mar and Valparaiso, Chile 🇨🇱 | 3 February 2024 |#IncendioForestal #ruta68 #incendioruta68 #incendio #Valparaíso #VinaDelMar #forestfire #Chile pic.twitter.com/MBAPytZjmr— Disaster Tracker (@DisasterTrackHQ) February 4, 2024

Студентите по медицина кои се при крај на студиите ќе бидат ангажирани да помагаат на терен, најавуваат во истото министерство.

Спасувачките служби се мачеа да стигнат до најтешко погодените области, а министерката за внатрешни работи Каролина Тоха рече дека бројот на загинати ќе достигне многу повисоки бројки во наредните часови.

#Chile #WildfiresNightmarish scenes over Valparaiso as fires rage close to the city.Matt pic.twitter.com/1gHguTvPv9— BBC Weather (@bbcweather) February 3, 2024

Чилеанската влада ги повика луѓето да не патуваат во областите погодени од пожарите.

61-годишниот жител на Ел Оливар ја опиша ситуацијата како „пекол“.

Зборувајќи за новинската агенција АФП, Родриго Пулгар рече дека се обидел да му помогне на својот сосед, но потоа сфатил дека неговата куќа почнала да гори.

„Пепелта паѓаше врз нас“, додаде Пулгар.

Тој објасни дека повеќето од жителите на Ел Оливар се постари луѓе и рече дека неговата сосетка починала бидејќи не можеле да ја извлечат.

Wild forest fires around a densely populated area of central Chile have left at least 51 dead and destroyed about 1,100 homes. pic.twitter.com/Dz6qGAgWCD— PressTV Extra (@PresstvExtra) February 4, 2024

Властите соопштија дека меѓу 3.000 и 6.000 домови биле погодени од пожарите.

Во саботата беше воведен полициски час во градовите Виња дел Мар, Лимаче, Квилпу и Вила Алемана.

Бориќ рече дека полицискиот час ќе помогне да се расчисти трасата и да се овозможи возилата за итни случаи да стигнат до погодените области.

Околу 1.400 пожарникари беа ангажирани во неделата, рече министерот за внатрешни работи во обраќањето до нацијата.

Покрај итните служби, ангажиран е и воен персонал, а се истражува и причината за пожарот.

За да избегне ескалација на веќе деликатна ситуација, владата ја забрани работата на машините за генерирање топлина во Валпараисо и блискиот регион Марга Марга.

Лоциран на 116 километри од главниот град Сантијаго, крајбрежниот град Валпараисо е посетен од многу туристи во текот на летото.

Според извештаите на локалните медиуми, беше објавено дека 45 лица се пронајдени мртви на местото на настанот, а шестмина починале од изгореници во здравствените домови.

Минатата година, регионите Биобио и Нубл, јужно од Валпараисо, претрпеа смртоносни шумски пожари, кои се чини дека стануваат се почести и смртоносни.



