Гори Националниот парк Јасен – два активни и 17 изгаснати пожари на територија на Македонија

На ден 09.08.2025 година, до 18:30 часот, на територијата на Р.С. Македонија има вкупно 19 пожари на отворен простор, од кои активни 2 пожари, а изгаснати 17 пожари.

АКТИВНИ: 2

• Општина Македонски Брод: Национален Парк Јасен (мешана шума)

• Општина Студеничани: с. Малчиште (ниско стеблеста вегетација)

ПОД КОНТРОЛА: /

ИЗГАСНАТИ: 17

1. Општина Тетово: с. Озормиште и с. Тежето (ниска вегетација)

2. Општина Струмица: с. Смолари (ниска вегетација)

3. Општина Новаци: во близина на РЕК Битола (ниска вегетација)

4. Општина Велес: с. Отовица (ниска вегетација)

5. Општина Гостивар: с. Мизраше (ниска вегетација)

6. Општина Карбинци: с. Крупиште (ниска вегетација)

7. Општина Битола: с. Братиндол (ниска вегетација)

8. Општина Прилеп: Касарна Прилеп (ниска вегетација)

9. Општина Прилеп: с. Дебреште (ниска вегетација)

10. Општина Прилеп: с. Лопатица (ниска вегетација)

11. Општина Куманово: до патарината КУ-СК (ниска вегетација)

12. Општина Тетово: с. Слатино (ниска вегетација)

13. Општина Јегуновце: с. Шемшово (ниска вегетација)

14. Општина Гостивар: с. Симница (запалено ѓубре)

15. Општина Тетово: кај железничка станица (запалено ѓубре)

16. Општина Сарај: с. Радуша (ниска вегетација)

17. Општина Ранковце: (ниска вегетација)