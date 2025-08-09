Гори Националниот парк Јасен – два активни и 17 изгаснати пожари на територија на Македонија

На ден 09.08.2025 година, до 18:30 часот, на територијата на Р.С. Македонија има вкупно 19 пожари на отворен простор, од кои активни 2 пожари, а изгаснати 17 пожари.
АКТИВНИ: 2
• Општина Македонски Брод: Национален Парк Јасен (мешана шума)
• Општина Студеничани: с. Малчиште (ниско стеблеста вегетација)
ПОД КОНТРОЛА: /
ИЗГАСНАТИ: 17
1. Општина Тетово: с. Озормиште и с. Тежето (ниска вегетација)
2. Општина Струмица: с. Смолари (ниска вегетација)
3. Општина Новаци: во близина на РЕК Битола (ниска вегетација)
4. Општина Велес: с. Отовица (ниска вегетација)
5. Општина Гостивар: с. Мизраше (ниска вегетација)
6. Општина Карбинци: с. Крупиште (ниска вегетација)
7. Општина Битола: с. Братиндол (ниска вегетација)
8. Општина Прилеп: Касарна Прилеп (ниска вегетација)
9. Општина Прилеп: с. Дебреште (ниска вегетација)
10. Општина Прилеп: с. Лопатица (ниска вегетација)
11. Општина Куманово: до патарината КУ-СК (ниска вегетација)
12. Општина Тетово: с. Слатино (ниска вегетација)
13. Општина Јегуновце: с. Шемшово (ниска вегетација)
14. Општина Гостивар: с. Симница (запалено ѓубре)
15. Општина Тетово: кај железничка станица (запалено ѓубре)
16. Општина Сарај: с. Радуша (ниска вегетација)
17. Општина Ранковце: (ниска вегетација)