Гори националниот парк Јасен кај Македонски Брод!

Центарот за управување со кризи информира дека денеска до 09:00 часот, на територијата на Македонија има вкупно 22 пожари на отворен простор, од кои активни 1, под контрола нема, а изгаснати се 21 пожар.

АКТИВНИ: 1

• Општина Македонски Брод: Национален Парк Јасен (мешана шума)

ИЗГАСНАТИ: 21

1. Општина Тетово: с. Озормиште и с. Тежето (ниска вегетација)

2. Општина Струмица: с. Смолари (ниска вегетација)

3. Општина Новаци: во близина на РЕК Битола (ниска вегетација)

4. Општина Велес: с. Отовица (ниска вегетација)

5. Општина Гостивар: кај фирма Мизраше (ниска вегетација)

6. Општина Карбинци: с. Крупиште (ниска вегетација)

7. Општина Битола: с. Братиндол (ниска вегетација)

8. Општина Прилеп: Касарна Прилеп (ниска вегетација)

9. Општина Прилеп: с. Дебреште (ниска вегетација)

10. Општина Прилеп: с. Лопатица (ниска вегетација)

11. Општина Куманово: до патарината КУ-СК (ниска вегетација)

12. Општина Тетово: с. Слатино (ниска вегетација)

13. Општина Јегуновце: с. Шемшово (ниска вегетација)

14. Општина Гостивар: с. Симница (запалено ѓубре)

15. Општина Тетово: кај железничка станица (запалено ѓубре)

16. Општина Сарај: с. Радуша (ниска вегетација)

17. Општина Ранковце: (ниска вегетација)

18. Општина Кичево: с. Црвивци (ниска вегетација)

19. Општина Валандово: Валандово (ниска вегетација и плантажа)

20. Општина Тетово: с. Џепчиште (ниска вегетација)

21. Општина Студеничани: с. Малчиште (нискостеблеста вегетација)