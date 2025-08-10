Гори националниот парк Јасен кај Македонски Брод!

Центарот за управување со кризи информира дека денеска до 09:00 часот, на територијата на Македонија има вкупно 22 пожари на отворен простор, од кои активни 1, под контрола нема, а изгаснати се 21 пожар.
АКТИВНИ: 1
• Општина Македонски Брод: Национален Парк Јасен (мешана шума)
ИЗГАСНАТИ: 21
1. Општина Тетово: с. Озормиште и с. Тежето (ниска вегетација)
2. Општина Струмица: с. Смолари (ниска вегетација)
3. Општина Новаци: во близина на РЕК Битола (ниска вегетација)
4. Општина Велес: с. Отовица (ниска вегетација)
5. Општина Гостивар: кај фирма Мизраше (ниска вегетација)
6. Општина Карбинци: с. Крупиште (ниска вегетација)
7. Општина Битола: с. Братиндол (ниска вегетација)
8. Општина Прилеп: Касарна Прилеп (ниска вегетација)
9. Општина Прилеп: с. Дебреште (ниска вегетација)
10. Општина Прилеп: с. Лопатица (ниска вегетација)
11. Општина Куманово: до патарината КУ-СК (ниска вегетација)
12. Општина Тетово: с. Слатино (ниска вегетација)
13. Општина Јегуновце: с. Шемшово (ниска вегетација)
14. Општина Гостивар: с. Симница (запалено ѓубре)
15. Општина Тетово: кај железничка станица (запалено ѓубре)
16. Општина Сарај: с. Радуша (ниска вегетација)
17. Општина Ранковце: (ниска вегетација)
18. Општина Кичево: с. Црвивци (ниска вегетација)
19. Општина Валандово: Валандово (ниска вегетација и плантажа)
20. Општина Тетово: с. Џепчиште (ниска вегетација)
21. Општина Студеничани: с. Малчиште (нискостеблеста вегетација)