Гори на Кожуф, но под контрола

На ден 04.09.2025 година, до 18:00 часот, на територијата на Р.С.Македонија има вкупно 8 пожари на отворен простор, од кои активни нема, под контрола 1 пожар и изгаснати се 7 пожари.
АКТИВНИ: /
ПОД КОНТРОЛА: 1
1.Општина Гевгелиja: На планината Кожуф (приземен пожар);
ИЗГАСНАТИ: 7
1.Општина Kавадарци: с.Ваташа (ниска вегетација);
2.Општина Липково: помеѓу селата Слупчане -с.Ваксице (ниска вегетација);
3.Општина Струмица: с.Дабиле (ниска вегетација и трска);
4.Општина Гази Баба 1: депонија Вардариште (депонија);
5.Општина Гази Баба 2: ул. Палмиро Тољати во нас. Хиподром (ниска вегетација и ѓубре);
6.Општина Шуто Оризари: ул. Брсјачка Буна (ѓубре);
7.Општина Виница: с.Виничка Кршла (ниска вегетација грмушки, лозје и овоштарници);