Гори на Кожуф, но под контрола

На ден 04.09.2025 година, до 18:00 часот, на територијата на Р.С.Македонија има вкупно 8 пожари на отворен простор, од кои активни нема, под контрола 1 пожар и изгаснати се 7 пожари.

АКТИВНИ: /

ПОД КОНТРОЛА: 1

1.Општина Гевгелиja: На планината Кожуф (приземен пожар);

ИЗГАСНАТИ: 7

1.Општина Kавадарци: с.Ваташа (ниска вегетација);

2.Општина Липково: помеѓу селата Слупчане -с.Ваксице (ниска вегетација);

3.Општина Струмица: с.Дабиле (ниска вегетација и трска);

4.Општина Гази Баба 1: депонија Вардариште (депонија);

5.Општина Гази Баба 2: ул. Палмиро Тољати во нас. Хиподром (ниска вегетација и ѓубре);

6.Општина Шуто Оризари: ул. Брсјачка Буна (ѓубре);

7.Општина Виница: с.Виничка Кршла (ниска вегетација грмушки, лозје и овоштарници);