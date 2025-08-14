Гори на шест места, единаесет изганаснати пожари до 12 часот

Информација за состојбата со пожари – 14.08.2025 (до 12:00 часот)

На територијата на Р.С. Македонија има вкупно 19 пожари на отворен простор, од кои:

• Активни: 8

• Под контрола: /

• Изгаснати: 11

АКТИВНИ (8):

1. Општина Македонски Брод 1 – Повеќенаменско подрачје „Јасен“ (мешана шума)

2. Општина Струга 1 – Место викано „Октишка Краста“ (ниска вегетација)

3. Општина Струга 2 – Место викано „Бегова Шума“ во Малесија (ниска вегетација и мешана шума)

4. Општина Прилеп – с. Дабница (ниска вегетација)

5. Општина Македонски Брод 2 – с. Девич – с. Грешница (ниска вегетација)

6. Општина Чешиново – Облешево – с. Теранци (ниска вегетација)

7. Општина Јегуновце – Помеѓу селата Рогачево и Јажинце (пасишта)

8. Општина Сопиште – с. Св. Петка (ниска вегетација)

ИЗГАСНАТИ (11):

1. Општина Демир Хисар – с. Мало Илино (дабова шума)

2. Општина Струга – с. Делогожда (ниска вегетација)

3. Општина Делчево – с. Очипала (ѓубриште и ниска вегетација)

4. Општина Куманово – ул. Ѓорче Петров (ѓубре)

5. Општина Старо Нагоричане – с. Челопек (ниска вегетација и стрниште)

6. Општина Сарај 2 – с. Радуша кон с. Дворце (ниска вегетација)

7. Општина Арачиново – с. Арачиново (ниска вегетација)

8. Општина Желино – с. Групчин (ниска вегетација)

9. Општина Тетово – с. Селце (ниска вегетација)

10. Општина Тетово 2 – Кај ресторан „Сирич“ (ѓубриште)

11. Општина Гостивар – с. Гегране (ниска вегетација