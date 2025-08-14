Гори на шест места, единаесет изганаснати пожари до 12 часот

Информација за состојбата со пожари – 14.08.2025 (до 12:00 часот)
На територијата на Р.С. Македонија има вкупно 19 пожари на отворен простор, од кои:
• Активни: 8
• Под контрола: /
• Изгаснати: 11
АКТИВНИ (8):
1. Општина Македонски Брод 1 – Повеќенаменско подрачје „Јасен“ (мешана шума)
2. Општина Струга 1 – Место викано „Октишка Краста“ (ниска вегетација)
3. Општина Струга 2 – Место викано „Бегова Шума“ во Малесија (ниска вегетација и мешана шума)
4. Општина Прилеп – с. Дабница (ниска вегетација)
5. Општина Македонски Брод 2 – с. Девич – с. Грешница (ниска вегетација)
6. Општина Чешиново – Облешево – с. Теранци (ниска вегетација)
7. Општина Јегуновце – Помеѓу селата Рогачево и Јажинце (пасишта)
8. Општина Сопиште – с. Св. Петка (ниска вегетација)
ИЗГАСНАТИ (11):
1. Општина Демир Хисар – с. Мало Илино (дабова шума)
2. Општина Струга – с. Делогожда (ниска вегетација)
3. Општина Делчево – с. Очипала (ѓубриште и ниска вегетација)
4. Општина Куманово – ул. Ѓорче Петров (ѓубре)
5. Општина Старо Нагоричане – с. Челопек (ниска вегетација и стрниште)
6. Општина Сарај 2 – с. Радуша кон с. Дворце (ниска вегетација)
7. Општина Арачиново – с. Арачиново (ниска вегетација)
8. Општина Желино – с. Групчин (ниска вегетација)
9. Општина Тетово – с. Селце (ниска вегетација)
10. Општина Тетово 2 – Кај ресторан „Сирич“ (ѓубриште)
11. Општина Гостивар – с. Гегране (ниска вегетација