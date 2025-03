ГОРИ РУСКА БАЗА НА БОМБАРДЕРИ, НАЈГОЛЕМ УДАР ОД ПОЧЕТОКОТ НА ВОЈНАТА! Украина со ДРОНОВИ нападна град оддалечен повеќе од 600 километри од границата, еве што беше погодено (ФОТОГРАФИИ, ВИДЕО)

Руските власти објавија дека градовите Саратов и Енгелс, во областа каде што се наоѓа голема воена база на стратешки бомбардери, биле погодени од најголемиот напад со беспилотни летала од почетокот на целосната инвазија на Москва на Украина пред три години.

„Киев пост“ објави дека Енгелс е дом на стратешките бомбардери со долг дострел Ту-160 и Ту-95МС, кои се користат за напади во Украина.

Russian Telegram channels report the largest drone attack on Russian Engels and Saratov, according to the local governor.

It is reported that evacuation was announced in the area of the local airfield (it hosts Russian strategic bombers that attack Ukraine). pic.twitter.com/SyqnzQQ4tH

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) March 20, 2025