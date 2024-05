Гори технолошка фабрика во Берлин – произведува моќно оружје за противвоздушна одбрана, ја снабдуваше и Украина

0 SHARES Сподели Твитни

Огромен пожар во компанија за метална технологија во Берлин предизвика огромен облак чад во главниот град на Германија.Противпожарната служба изврши голема операција и предупреди на потенцијални здравствени ризици.Бакар цијанид и сулфурна киселина биле складирани во салата додека водород цијанид можеби се формирал за време на пожарот, изјави портпаролот во раните попладневни часови.Според прелиминарните податоци на пожарникарите нема повредени, пишува berliner-zeitung.de.‼️ A defense-industrial company factory is on fire in BerlinAccording to media reports, a fire with toxic smoke occurred at a metallurgical plant of the defense-industrial company Diehl. The company is the main contractor of the IRIS-T production program and ammunition for this… pic.twitter.com/jZBBXTEdSm— NEXTA (@nexta_tv) May 3, 2024Портпаролот на Diehl, Мајкл Ниц, е компанија која првенствено произведува делови за автомобилската индустрија.Групацијата Diehl е голема компанија за оружје – сепак, во фабриката во Берлин не се произведуваше воена опрема.Сестринската компанија Diehl Defense, според нејзината веб-страница, е „водечка системска куќа во областа на воздушната одбрана“ и, според нејзините информации, работи со Бундесверот и меѓународните вооружени сили.Diehl Defense ги снабдува партнерите со „високотехнолошка опрема во областа на копнена воздушна одбрана, наведувани проектили, муниција, обука и одбранбени системи“.Инаку, меѓу другото го произведува и системот за воздушна одбрана Iris-T SLM. До мај 2023 година, Diehl Defense испорача две единици од системот во Украина.

