Гостиварскиот театар ја отвори новата сезона со пет претстави на репертоарот

Театарот во Гостивар влезе во новата сезона со активни подготовки на две претстави. Денес, на првата проба, се собра трупата што ќе ја изведува комедијата „Манијак“. Ова го соопшти директорот на театарот, Сулејман Рушити, на прес-конференција, посочувајќи дека оваа година е планирано изработка на пет претстави, од кои една е наменета за најмладата публика. Во моментов се работи на претставата „Цилиндарот“, базирана на текст од Едуардо де Филипо и режирана од Афрдита Нухију. Ова остварување ќе се изведува на албански јазик.

Дополнително, започнаа подготовките за нов драмски проект кој ќе биде претставен на македонски јазик. Во оваа комедија ќе настапат Марко Дојоски, Ирена Илиевска и Елизабета Младеновска, а режисерката Елеонора Теова ќе се погрижи за реализацијата. Костимите се во рацете на Катерина Чукниева, додека сценографијата ја изработува Филип Коруновски. Теова истакна дека текстот „Манијак“ од Ратко Бијелчиќ го обработува современиот феномен на лажните вести и нивното влијание.

Директорот Рушити напомена дека театарот и оваа година ја следи стратегијата да привлече секој жител на Гостивар барем еднаш годишно на претставите. Сепак, просторното ограничување останува предизвик за работата на театарот. Гостиварскиот театар е основан пред шест години и вработува 35 лица, од кои 11 актери, а неговите претстави се изведуваат на албански, македонски и турски јазик.

