Гостување на Народно Позориште Сараево во МНТ со претставата „Сараевскиот трговец“

Вечерва, во Македонскиот народен театар ќе се одржи изведба на претставата „Сараевскиот Трговец“ од Народното Позориште од Сараево, со почеток во 20:00 часот. Оваа културна манифестација е дело на авторот Игор Штикс, а режисерската палка ја држи Михал Дочекал. Планирано времетраење на претставата изнесува 110 минути.

Авторскиот тим вклучува драматург Џорџо Урсини Уршиќ, сценограф Давид Марек, костимограф Лејла Хоџиќ и композитор Мирза Реџепагиќ. За визуелните аспекти се грижат видео дизајнерот Дино Хујиќ и дизајнерот на светло Моамер Шаковиќ. Дополнително, публиката ќе ужива и во уметничката работа на дизајнерот на плакат Бранко Векиќ и фотографот Велија Хасанбеговиќ. Тимот го сочинуваат и асистент сценограф Омар Шело, асистент режисер Ајла Бешиќ, инспициент Мустафа Зрниќ и суфлер Есмералда Абдијевиќ.

Улогите ги толкуваат: Мона Муратовиќ како Професорка, Мирвад Куриќ во улогата на Командант Јасдиќ, таткото на Мира, и други талентирани актери, меѓу кои Сањин Арнаутовиќ, Ведран Ѓекиќ, Амина Беговиќ, Фарук Хајдаревиќ, Нерман Махмутовиќ и Дино Бајровиќ.

Игор Штикс поставува инспиративни прашања како „Книга или живот?“, „Театар или живот?“, и ја раскажува приказната на „Сараевскиот трговец“, која поминала долг пат од својата концепција до сегашната сценска реалност. Драмата е создадена како дел од прославата на стогодишнината од основањето на Националниот театар, а во неа се родил ликот на Фридрих фон Дитрих – визионер од Прага кој доаѓа во Босна на почетокот на Првата светска војна со намера да изгради театар во Сараево. Претставата е посветена на Јозеф Коен и сите кои го чувале и спасувале Хагадата.

