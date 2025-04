Гостување на театарот „Сенки и облаци“ во Софија со претставата „Свадби на животни и нешта“

0 SHARES Сподели Твитни

Во галеријата на Културно-информативниот центар во Софија, театарот „Сенки и облаци“ од Скопје ја изведе детската претстава „Свадби на животни и нешта“. Оваа изведба е инспирирана од истоимената книга на Раја и Георги Господинови, раскажувајќи за скриените животи на предметите околу нас и за фантазиите кои настапуваат во доцните попладневни часови. Во ова време, и најмладите и возрасните се оддаваат на игра. Замислете што би било ако каучот се здружи со крокодилот, желката со шкафот, книгата со сладоледот, или камила со чајникот. Некои би рекле „збогум“, додека други би сакале да создадат живи огради со мушички, кроко-каучи или камилочајничиња кои имаат мирис на камилица и мед. Оваа приказна поттикнува: „Тебе ти е редот“.

Креативниот тим на претставата вклучува: Катерина Стефановска и Александра Стојановска како актерки, Дарко Богески како актер, Круме Стефановски како актер и музичар, Благородна Коцева Симјанов која е задолжена за дизајн на куклите и Ивона Ѓорѓиовска за дизајн на постерот. Театарот „Сенки и облаци“ од Скопје, Македонија, е лидер во театарот на сенки веќе повеќе од 15 години. Нивниот фокус е на ширење на театарот на сенки како уметност и како едукативна алатка за различни теми во општеството. Просторот што го имаат во Дебар Маало е отворен како културен центар со капацитет од 30 луѓе, каде се одржуваат различни културни настани, вклучувајќи промоции на книги, џем-сесии, монодрами, пантомима, куклени претстави, работилници, танц, изложби, попап-продавници и друго. Тие го нудат својот простор за независни културни работници преку резиденцијални програми. Еден од најзначајните проекти е меѓународниот фестивал на театар на сенки за деца „Сонот на облачето“, кој е единствен од ваков тип во Југоисточна Европа, а има зад себе десет изданија. Тимот го сочинуваат актери, режисери, музичари, раскажувачи, едукатори, визуелни уметници, фотографи и други уметници.

