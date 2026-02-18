Гоце Наумовски избран за нов уставен судија

Професорот од Правниот факултет Гоце Наумовски кој му беше советник на премиерот Христијан Мицкоски на собраниска седница со 63 гласа „за“ е избран за нов судија на Уставниот суд. Против беа седум, а немаше воздржани.

Наумовски се најде на списокот на советници на Владата кој беше објавен во јануари минатата година, а како што пишуваше, тој го советувал премиерот за прашања од областа на правото.

Тој е редовен професор на катедрата Римско право и предава неколку предмети, Римско право, Право и информатичка технологија, Право на трговски марки и географски називи; Патентно право, Спортско право, Реторика, Интелектуална сопственост, Правна реторика и аргументација.

Тој треба да дојде на местото на судијката Јадранка Дабовиќ-Анастасовска, која во декември поднесе оставка од функцијата судија на Уставниот суд. Оставката, како што информираат од Уставниот суд, е поднесена поради здравствени и лични причини.