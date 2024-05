„Го доев сопругот, тоа ни го зацврсти бракот! Брачен пар открил необични работи кои ги примениле во бракот

0 SHARES Сподели Твитни

Една жена откри дека го доела својот сопруг и дека тоа го зајакнало нивниот брак.Mum-of-three Rachel Bailey, 30, started breastfeeding her husband Alexander, 30, in 2017, when she found herself over-lactating following the birth of her second child. (Swipe) Would you try this ama ukikute?🤣Source: Metro UK#nrgradiokenya #NRGCommunity pic.twitter.com/E0w8wcD6zO— #Payless Radio (@NRGRadioKenya) September 12, 2023Брачниот пар Рејчел и Александар Бејли се најдоа во центарот на вниманието откако открија дека Рејчел го доела во исто време со нивното бебе и дека тоа ги врзува на уникатен начин.-Ги доев и син ми и сопругот, а потоа еден ден син ми веќе воопшто не се интересираше за моето мајчино млеко. Продолжив да го хранам Александар околу две недели, но телото како да знаеше дека на син ми повеќе не му треба млеко и сето тоа исчезна. Зажаливме што го изгубивме тоа искуство со поврзување, па дури и зборувавме да имаме уште едно бебе за да можеме повторно да го направиме тоа. Сепак, сфативме дека тоа е драстична акција и многу труд, па наместо тоа почнавме да бараме други начини за поврзување како двојка – рекла Рејчел, пренесува TheSun .Веднаш се „навлекоа“Рејчел го доела својот сопруг за прв пат во 2017 година, а парот веднаш се „навлекле“ на тоа.Иако започна како начин Александар да и помогне на својата сопруга кога таа прекумерно произведуваше млеко додека таа ги доеше нивните деца, парот откри дека тоа е неверојатно искуство за поврзување за кое веруваат дека нивниот брак е посилен од било кога.Сепак, Рејчел секогаш се погрижила нејзините бебиња прво да бидат нахранети пред Александар да го заврши преостанатото млеко.Хранливо и вкусно-Не настинал две години откако го доев, а кожата му беше подобра. На крајот му се допадна вкусот на моето млеко и му се допадна повеќе од кравјото – раскажала Рејчел за својот сопруг и додала дека тоа никогаш немало сексуална конотација за нив, туку е начин да се поврзат и да споделат нешто посебно, како пар.

