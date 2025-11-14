Го застрелале во главата и му отсекле дел од телото: Ова е мрачното минато на сопругот на Кача Живковиќ

0 SHARES Сподели Твитни

Небојша Стојковиќ Стојка, сопругот на пејачката Катарина Живковиќ зад себе има полна плоча и „мрачен“ живот.

Откако Кија Коцкар јавно го откри идентитетот на сопругот на пејачката Катарина Живковиќ и потврди дека станува збор за Небојша Стојковиќ , секојдневно излегуваат на површина нови детали за неговото темно и бурно минато.

Сопругот на Катарина Живковиќ, која е во војна со нејзината поранешна пријателка Кија Коцкар , е познат на полицијата и судските власти со години. Тој ги полнеше рубриките на „Црна кроникл“ на почетокот на 2000-тите. Според локалните медиуми, тој првпат се појави во јавноста за време на операцијата „Сабја“ во 2003 година, кога беше обвинет за две убиства.

Потоа, наводно, тој ги признал злосторствата, но бил ослободен поради процедурална грешка, бидејќи неговиот адвокат не бил присутен во времето на признанието.

Неговото име повторно беше во центарот на вниманието на јавноста на 29 април 2010 година, кога беше уапсен. За време на престојот зад решетки, Стојковиќ штрајкуваше со глад, наведувајќи дека условите биле нехумани и дека бил подложен на тортура.

Три години подоцна, во 2013 година, тој поднесе барање за условна слобода до Вишиот суд во Белград, додека отслужуваше осумгодишна и тримесечна затворска казна за обвиненија поврзани со оружје и дрога.

Сепак, тоа не е крајот на неговите проблеми со законот. Како што објавија медиумите, во 2017 година Стојковиќ преживеал обид за атентат во Барселона, кога бил ранет со четири куршуми во главата и градите, а напаѓачот му го отсекол врвот на еден прст. Во тој период, наводно, бил уапсен во голема полициска операција, но деталите од таа истрага никогаш не се целосно разјаснети.

