Го изневерувам сопругот веќе 14 години и ова се моите златни правила што го натераа никогаш да не се посомнева дека сакам некој друг

Жена која имала афера со истиот маж 14 години ги споделила своите правила за тоа како да не биде фатена.

Педесетгодишна жена ја сподели својата приказна за тоа како успеала да одржи сексуална врска со оженет маж повеќе од 14 години , додека нејзиниот сопруг и двете деца, дури и по 14 години, изгледаат како да не знаат ништо.

Во статија за „Сан“, таа ги откри своите осум правила за избегнување сомневања, и иако може да се тврди дека пишувањето за тоа во национален весник е сигурен начин да бидете фатени, таа се погрижи да ги избрише имињата на вклучените лица.

Каролин, како што се нарекува себеси во статијата, пишува: „Четиринаесет долги години ја имаме нашата недозволена афера – и немаме намера да престанеме – не можам да го замислам животот без него. Тој е мојата сродна душа и го сакам.“

Тие се среќаваат на секои 10 дена.

„Затоа никогаш нема да ризикувам да бидам откриена – затоа и двајцата сме многу практични и, и покрај тоа што сме вљубени, никогаш не се занесуваме од нашите емоции. Љубовните врски што се диви и безгрижни се откриваат.“

Откако се запознале на деловна конференција во 2011 година, Каролин и Ден ја започнале својата романса, гледајќи се оттогаш на секои 10 дена, и ниту еден од нив не покажувал знаци на раскинување и покрај нивните бракови дома.

На почетокот се соочила со чувство на вина, особено кога малите деца ја прашувале за нејзините „деловни состаноци“, но неподготвеноста на нејзиниот сопруг да се промени е она што ја натерало да се најде во прегратка на друг маж.

„Несовесните работи се првите што се откриваат“

„Ја прегрнав цврсто мојата тајна, повторно доживувајќи ги тие моменти што ги поминав со Ден, каде што се чувствував толку ослободено и секси за прв пат откако имав деца. Знаев дека ќе го видам повторно. И оттогаш се среќаваме на секои 10 дена“, рече таа.

Потоа таа објаснува дека нејзиното прво правило е да не биде алчна, бидејќи почестите средби со Ден лесно би можеле да доведат до нејзино откривање, бидејќи неодговорните афери често се првите што се откриваат.

Ова се нејзините осум правила:

Исклучете ги апликациите што ја следат локацијата

Кажете само на една личност на која и’ верувате

Држете се до безалкохолни пијалоци бидејќи тоа е повеќе бизнис

Никогаш не споменувајте нови интереси или не менувајте го однесувањето

Очекувајте го најлошото и секогаш имајте изговор

Бидете нејасни и недостапни

Изберете љубовник кој е исто така во брак

Не биди алчен за состаноци.

Нејзините правила очигледно функционираат, барем во нејзиниот случај, а Каролин заклучи: „Мислев дека страста ќе стивне или ќе ме преплави вина и ќе раскинеме. Ништо не се случи.“

„Првичната похота се претвори во љубов – го обожавам секој дел од Ден, тој ми дава чувство на сигурност, љубов и вредност. Освен моите деца, нема никој со кого би сакала да поминувам време“, призна таа на крајот.

