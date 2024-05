Го имаше најдоброто тело на планетата, а мажите ја обожаваа: Еве како изгледа денес (ФОТО)

0 SHARES Сподели Твитни

Некогаш најпосакуваната жена на планетата, после сите овие години може повторно да ја понесе оваа титула.Поранешната манекенка и водителка Кели Брук неодамна присуствуваше на доделувањето на наградите „Variety Club Showbusiness“ во Лондон, а за таа прилика облече многу едноставна облека.Некогаш најпосакуваната жена на планетата за оваа специјална пригода носеше цветен макси фустан, а изданието го комплетираше со брановидна фризура, темна шминка и светла насмевка.Исто така, треба да се напомене дека Кели се одлучи за црни потпетици кои на целото модно издание му дадоа допир на префинетост и рамнотежа.Со тоа можеме да заклучиме дека некогаш најпосакуваната жена на планетата и после сите овие години може повторно да ја понесе таа титула.Да потсетиме дека Кели Брук беше многу популарна во деведесеттите и раните 2000-ти. Таа беше сон на сите мажи со димензии од 99-63-91 сантиметар. Неколку години подоцна, во 2005 година, оваа поранешна манекенка беше изгласана од машката публика за жена со најпосакувано тело на планетата, а резултатите беа објавени во магазинот „For him“. View this post on Instagram A post shared by Kelly Brook (@iamkb)

