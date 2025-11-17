Го намалува холестеролот побрзо од лековите! Докторот тврди дека ова растение е чудо за регулирање на мастите во крвта

0 SHARES Сподели Твитни

Освен што се користат како зачин и за правење чаеви, некои билки можат да помогнат во ублажување на здравствените проблеми.

Луѓето кои имаат проблеми со висок холестерол знаат дека треба да внимаваат на исхраната. Најдобрата билка што треба да ја користите во вашата исхрана кога станува збор за оваа здравствена состојба е рузмаринот.

Богата со антиоксиданси

Нутриционистот Џордан Хил истакнува дека „рузмаринот е богат со антиоксиданси кои се борат против воспаленијата и оксидативниот стрес во телото, а со тоа помагаат да се спречат ефектите од лошиот, или ЛДЛ, холестерол“. Постара студија, објавена во International Journal of Clinical Medicine, покажа дека рузмаринот влијае на нивото на гликоза и холестерол во крвта. Во истражувањето учествувале 48 луѓе кои четири недели земале по два, пет или десет грама мелен рузмарин дневно. Нивното ниво на холестерол било мерено пред и по студијата, а резултатите покажале дека луѓето кои користеле најголема количина (10 g) имале значително пониски нивоа на лош холестерол по четири недели, пишува „Eating Well“. Можете да ставите рузмарин како зачин во салата, супа и други јадења или од него да направите чај.

Диета за намалување на холестеролот

Луѓето кои имаат висок холестерол треба да внимаваат на внесот на заситени масти од млеко, путер, павлака, пржена храна, сувомеснати и црвено месо. Не треба да ги јадете оние намирници со висок процент на масти, туку да ги избирате оние со помал процент. Меѓутоа, ако изберете да јадете црвено месо повремено, можете да го намалите внесот на заситени масти со маринирање на месото со билки, како што е рузмаринот.

Пронајдете не на следниве мрежи: