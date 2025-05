Го направи најскапото девојачко пред свадбата на векот: Се навикнува на титулата сопруга на милијардер!

0 SHARES Сподели Твитни

Моминската забава на Лорен Санчез конечно се одржа , што е знак дека сè е подготвено за „свадбата на векот“ во Венеција, каде што таа ќе му каже „да“ на својот вереник Џеф Безос.Таа ја одржа својата моминска забава во Париз, а од фотографиите е јасно дека имало одлична атмосфера и дека жените се забавувале одлично.Јасно е дека Лорен и нејзиниот милијардер вереник се „вљубени“ во градовите на Европа, па затоа е јасно зошто го избрала Париз за вечерта кога ќе слави со своите најблиски пријатели.„Дејли меил“ открива дека гламурозната новинарка (55) има цел викенд полн со прослави, а предсвадбените прослави ги започнала со помош на нејзините пријателки од А-листата, меѓу кои се Ким Кардашијан, Ева Лонгорија, Кети Пери, Крис Џенер и други. Таа веќе ги сподели првите фотографии од почетокот на прославата на својот Инстаграм, објавувајќи серија гламурозни слики.Групата беше во одлично расположение, но коментарите посветија посебно внимание на Ким Кардашијан на фотографиите, која изгледа изолирана од групата.„Присуството на девојките на моминската забава на Лорен беше совршен начин да се заврши неделата по сведочењето“, рече извор близок до Кардашијан. View this post on Instagram A post shared by Lauren Sanchez (@laurenwsanchez)Лорен и нејзините познати пријатели уживаа во вечера во историскиот ресторан „Лафајет“ во Париз, кој нуди софистицирана француска кујна со модерен пресврт. Се служеа предјадења како пржено пилешко, Цезар салата и норвешки чаден лосос, додека главното јадење се состоеше од ригатони со печурки и печено пилешко. Лорен, која неодамна имаше контроверзно вселенско патување со Кети, беше фотографирана насмеана, опкружена со пријатели во „градот на љубовта“.„Засекогаш започнува со пријателство, опкружена со жени кои ме креваат, ми го осветлуваат патот во темните моменти и ми го обликуваат срцето по патот“, напиша таа во описот на фотографијата.Меѓу пријателите кои ѝ се придружија беше и Октобера Гонзалез, сопругата на нејзиниот поранешен партнер, фудбалерот Тони Гонзалез, со кого Лорен има 24-годишен син, Ник.Лорен е во пријателски односи со Октобер и често се гледаат заедно на друштвени настани. Лорен не само што била на одмор со Тони и Октобер, туку редовно присуствува на настани со 44-годишниот Октобер, а дури и го прославија Денот на благодарноста заедно минатата година.

