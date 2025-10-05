Го освои Париз со голи гради: Бизарното издание на Хајди Клум – 1 детал го шокираше светот

0 SHARES Сподели Твитни

Хајди Клум, во придружба на нејзината ќерка Лени, се појави на Неделата на модата во Париз, но во сосема разочарувачко издание кое веднаш предизвика бурни реакции.Хајди Клум се појави на Неделата на модата во Париз во сосема неочекувано, но како што многумина коментираат, најлошото издание во нејзината кариера досега. Од познатата Германка, навикнати сме да гледаме екстремно провокативни модни стајлинзи, како и фактот дека редовно ја покажува својата интимност, сепак… Хајди успеа да ја шокира јавноста со овој избор на модната ревија на Vetements пролет/лето 2026. Хајди Клум го запали ПаризТаа на модната ревија пристигна во проѕирен фустан од чипка под кој јасно се гледаа нејзините голи гради , кои гордо ги покажа додека позираше пред камерите, како и бели танга гаќички високо подигнати. Сепак, таа направи „катастрофална грешка“ со еден моден детаљ – носеше златни навлаки за забите, поради што се најде на столбот на срамот.Таа ја зачини оваа бизарна комбинација со хеланки во боја на кожа и црни очила за сонце, а реакциите на нејзиниот изглед беа сè освен позитивни. Некои го сметаат ова за вулгарно и невкусно привлекување внимание, и очаен обид да се „вратат“ во своите 20-ти години. „Очајот не е привлечно. Ова е само тажно“, „Смрди на очај. Апсолутно невкусно“, напишаа некои. Таа на модната манифестација пристигна во придружба на нејзината ќерка Лени Клум, која успешно ја гради својата манекенска кариера и која, за разлика од нејзината позната мајка, беше облечена поскромно – искомбинираше црна здолниште со црна кратка кошула.

Пронајдете не на следниве мрежи: