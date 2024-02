Го пратила својот сопруг во ВОЈНА, го видела после ПОЛА ВЕК, а тој и го скршил срцето на ПАРЧИЊА: „ТЕ ЧЕКАВ 54 ГОДИНИ“, видео кое ги расплакува сите

0 SHARES Сподели Твитни

Војната ги раздели. Таа верно го чекала 54 години. Неговото заминување го промени нејзиниот живот на многу начини, но таа не сакаше да ја изневери нивната љубов. Средбата по половина век разделба беше прикажана во ТВ емисија, а на социјалните мрежи се споделува и клип. И многумина плачеа гледајќи ја оваа приказна.

@hicomewithme 战争年代失散了54年的恋人,奶奶一生未嫁。再次重逢,爷爷已经子孫满堂,那厮心裂肺的痛,几人能懂The lover been separated for 54 years during the war years, the grandmother never married. reunited again, the grandfather is full of children and grandchildren, how can others understand the heartbreaking cry of the grandmother?#感動 #正能量 #中国 #情感 #fyp #love #touching #war ♬ 原聲 – Good of life enjoy them

Екипата на шоуто повторно ги спои бабата и дедото кои биле разделени пред 54 години. Гледачите дознаа дека таа не се омажила откако тој отишол во војна . Таа помина толку многу децении без него, но тој сепак ја одбележа нејзината животна приказна.

И додека таа не сакала нов брак или нова љубов, тој во меѓувреме добил голем број деца и внуци.

Видеото предизвика лавина од емоции, а коментарите беа поделени. Некои го осудуваат мажот за започнување нов живот, многумина го разбираат, а многумина се на страната на бабата и изразуваат сочувство кон неа и восхит од посветеноста на љубовта која очигледно многу и значи. Како вие го коментирате ова видео?

