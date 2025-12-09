Го прекрши кралскиот протокол, но не можеше да си помогне: Џеси Џ. ја прегрна Кејт, а причината е срцепарателна (фото)

0 SHARES Сподели Твитни

Принцезата од Велс Кејт Мидлтон во јануари оваа година објави дека е во ремисија по борбата со ракот, за кој првпат проговори во март 2024 година, а нејзината борба вклучуваше неколкумесечна хемотерапија.

Од јануари, таа ги извршува своите кралски должности со посветеност и темелност, а кон крајот на ноември се појави на кралски настап во Ројал Алберт Хол во Лондон.

Овој настан собра многу познати личности, меѓу нив беше и пејачката Џеси Џ.

Таа помина низ битка со рак на дојка во текот на оваа година. Британската пејачка ја дозна тажната вест непосредно пред да ја објави својата нова песна „No Secrets“.

Таа беше подложена на мастектомија во јуни и сега се опоравува. Сепак, кога ја виде Кејт на споменатиот настан, реши да ѝ се приближи и да ја прегрне иако тоа не е баш според кралскиот протокол.

Таа одлучи да ја прегрне и покрај тоа што тој ѝ кажуваше да не го прави тоа.

– Таа само рече „Благодарам“ – се присети пејачката за време на интервјуто за „Добро утро Америка“.

– Таа рече „Знам дека помина низ тежок период“, а јас реков „Знам дека и ти помина“.

37-годишната мајка на синот Скај, кој го има со нејзиното момче Ченан Колман, продолжи:

– И реков „Само сакам да признаам дека како мајка на мајка, како преживеана од рак на преживеана од рак, те гледам и те разбирам. Може ли да те прегрнам? Таа рече: Секако дека можеш.“ Благодарна сум што го прифати тоа онака како што требаше.

Како што објасни, во тој момент не ја видела принцезата од Велс, иако ѝ покажала многу почит, туку мајка која исто така поминала низ битка со ракот и сакала да ја прегрне.

– Знам низ какви денови можеби поминала и само сакав да ја прегрнам – како мајка на мајка, како маж на маж.

