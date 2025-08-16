Го родила малолетна, го криела таткото со децении: Мајката на Џеф Безос го направила незамисливото на 45 години

0 SHARES Сподели Твитни

Животната приказна на мајката на Џеф Безос: Од тинејџерска бременост до столб на Амазонската империјаЖаклин Гајс Безос, позната како Џеки, мајката на основачот на „Амазон“, Џеф Безос, почина на 78-годишна возраст по долга борба со деменција со Левијеви тела . Таа почина на 14 август 2025 година, мирно, во својот дом во Мајами, опкружена со своето семејство – деца, внуци и вториот сопруг, Мигел Безос.Веста ја потврди самиот Џеф, во емотивна објава на Инстаграм, нарекувајќи ја свој „бестрашен сојузник и најголема поддршка“.Џеки Безос е родена на 29 декември 1946 година во Берналило, Ново Мексико. На 16-годишна возраст, таа започнала врска со Тед Јоргенсен и набрзо забременила, а двојката се венчала во 1963 година. Само две недели по нејзиниот 17-ти роденден, на 12 јануари 1964 година, се родил Џеф Безос.Нејзините рани денови како мајчинка воопшто не биле лесни. Кога сакала да заврши училиште, се соочила со отпор од средното училиште, кое се обидувало да ѝ го спречи дипломирањето поради бременоста. Сепак, успеала да заврши училиште, а потоа работела и учела ноќе, одгледувајќи го синот сама. Нејзиниот брак со Тед се распаднал по две години, оставајќи ја да се грижи за Џеф како самохрана мајка.Фотографија: Џо Редл / Гети Имиџис / ПрофимедијаНејзиниот живот се промени кога, додека одеше во вечерно училиште, го запозна кубанскиот имигрант Мигел Безос. Тие се заљубија и се венчаа во 1968 година, а Мигел наскоро го посвои Џеф. Семејството се пресели во Хјустон, Тексас, и доби уште две деца – ќерката Кристина и синот Марк. Жаклин, и покрај своите обврски, потврди колку е упорна и подготвена да прави жртви.Дури кога нејзините деца пораснаа, таа можеше да се врати на универзитет. Фактот дека веќе имаше 45 години не ја спречи – дипломираше психологија, а подоцна се посвети на образовните прашања.Џеки и Мигел одиграа клучна улога во лансирањето на „Амазон“ во 1995 година. Тие му позајмија на својот син 245.573 долари во замена за 6 проценти удел во тогаш неизвесниот бизнис. Нивната доверба се исплати – „Амазон“ стана една од највлијателните компании во светот. Освен што го поддржуваше својот син, Џеки се посвети на филантропијата. Заедно со Мигел, таа ја основа Фондацијата на семејството Безос, која финансира образовни и здравствени програми. View this post on Instagram A post shared by Jeff Bezos (@jeffbezos)Во 2020 година, ѝ беше дијагностицирана деменција со Луиеви тела – прогресивно невролошко нарушување кое влијае на меморијата, движењето и размислувањето. И покрај болеста, таа продолжи да ја води фондацијата и да учествува во хуманитарни проекти до нејзините последни денови.Во проштална порака, Џеф Безос напиша: „Сите имавме среќа што бевме дел од нејзиниот живот. Ќе ја чувам во моето срце засекогаш. Нејзиното растење започна прерано, кога стана моја мајка на само 17 години. Не можеше да биде лесно, но таа го направи сето тоа. Те сакам, мамо.“

