Го следат своето срце како мува без глава: Четири знаци на зодијакот се најопасни кога ќе се заљубат

Тогаш нема помош за нив.

Заљубувањето буди нежност и возбуда кај секого, но за одредени знаци тоа отвора врата кон силни страсти, страв од загуба и потреба партнерот да биде целосно негов.

Кога сакаат, тие сакаат без резервно и без план Б. Токму оваа длабочина на чувствата може да ги направи непредвидливи и емоционално барани поради нивната страсна и непредвидлива природа во љубовта.

Шкорпија

Скорпијата е знак кој не прифаќа полусрдечни чувства во љубовта. Кога се заљубуваат, тие се длабоко приврзани и очекуваат апсолутна лојалност. Нивните емоции се силни, интензивни и честопати проткаени со страв од предавство.

Ако почувствува дека нејзиниот партнер крие нешто или не е целосно посветен, може да стане љубоморна и посесивна. Нејзината „опасност“ лежи во длабочините – таа сака силно, но може и длабоко да повреди кога се чувствува предадена. Повредата Шкорпија ретко ја заборава.

Овен

Овенот се заљубува импулсивно и без да размислува за последиците. Неговите емоции се огнени и директни – тој сака сè веднаш и без одложување. На почетокот е возбудливо, но проблемот се јавува кога ќе наиде на пречка.

Ако се чувствува отфрлен или ја губи контролата, може да реагира бурно. Неговото нетрпение и темперамент понекогаш создаваат конфликти. Овенот не може да поднесе неизвесност и има тешкотии да прифати ситуации во кои не е доминантен.

Лав

Лавовите даваат многу во љубовта – внимание, заштита и страст. Сепак, тие очекуваат восхит и лојалност за возврат. Кога ќе се заљубат, сакаат да бидат центар на светот на својот партнер.

Ако почувствува дека ја губи таа позиција, може да реагира драматично и навредливо. Неговата гордост е негова слаба точка. На повредениот Лав му е тешко да прости бидејќи секоја емоционална болка ја доживува како удар врз неговото его.

Риба

На прв поглед, Рибите изгледаат најнежни. Сепак, кога ќе се заљубат, тие целосно се предаваат и ги бришат границите меѓу себе и партнерот. Нивните емоции се длабоки, романтични и идеалистички.

Доколку љубовта не ги исполни нивните очекувања, тие можат да станат пречувствителни, склони кон повлекување или емоционална манипулација преку тишина и дистанца. Нивната „опасност“ не е агресијата, туку емоционалната зависност и интензитетот што можат да го исцрпат нивниот партнер.

