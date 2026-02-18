Го следеле со недели – Нападот врз Бака Прасе бил детално испланиран: Надзорните камери го покажаа ова

0 SHARES Сподели Твитни

Се сомнева дека Зоран Ристов (23), кој беше уапсен за палење на автомобилот на Богдан Илиќ, попознат како Баба Прасет, точно ги знаел движењата на инфлуенсерот и дека имал помошник кој го чекал во автомобилот две улици подалеку.

Мистеријата околу палењето на џипот на Богдан Илиќ се разоткрива сè повеќе и повеќе секој ден, а истрагата зема нови насоки. Инцидентот што ја вознемири јавноста и покрена многу прашања сега добива поконкретни контури.

Вчера полицијата го уапси Зоран Ристов, кој е осомничен дека го запалил автомобилот на јутјуберот Бака Прасет, а Министерството за внатрешни работи објави видео од неговото апсење .

Екипата на Информер пронашла пред зградата на Бака Прасет на паркингот траги од гаража, уништен автомобил и стакло расфрлано насекаде.

Осомничениот, кој е обвинет за повеќе од едно кривично дело , наводно бил маскиран во кобната ноќ, со качулка и покриено лице, што јасно укажува дека дејството било однапред испланирано. Снимките од безбедносните камери, кои го опфаќаат речиси целото соседство, покажуваат лице кое се движи претпазливо и ги избегнува директно осветлените делови од улицата, што дополнително отвора сомнежи дека теренот бил добро проучен однапред.

Особено интригантен е фактот дека возилото со кое, како што се претпоставува, избегал од местото на инцидентот било паркирано дури две улици подалеку. Ова укажува на можноста дека сакал да ја скрие трагата и да го отежни препознавањето на регистарските таблички, дознава Курир.

Некои извори наведуваат дека се утврдува дали сторителот бил виден во близина на населбата во претходниот период, што отвора можност тој да ја следел рутината на инфлуенсерот со денови или дури и недели.

Поради оваа причина, властите планираат да ги прегледаат снимките од безбедносните камери од пред неколку месеци, со цел да ги реконструираат неговите движења и евентуално да забележат сомнителни обрасци на однесување.

Жителите на овој дел од градот велат дека се шокирани од инцидентот, нагласувајќи дека областа е мирна и дека вакви инциденти ретко се случуваат. Безбедносните експерти велат дека форензичката анализа ќе игра клучна улога во решавањето на случајот, како и деталниот преглед на запалениот автомобил, кој би можел да открие траги од запалив материјал или други важни докази.

The post Го следеле со недели – Нападот врз Бака Прасе бил детално испланиран: Надзорните камери го покажаа ова appeared first on Во Центар.

Пронајдете не на следниве мрежи: