Го сруши рекордот и веднаш тргна по нов: Тејлор Свифт откри двегодишна тајна

Синоќа, Тејлор Свифт стана првата жена изведувач која четири пати освоила Греми за најдобар албум.

Стиви Вондер, Пол Сајмон и Френк Синатра имаат три Греми во оваа категорија. Албумот „Midnights“ дефинитивно ја издигна Тејлор меѓу ѕвездите и и обезбеди место во историјата.

А при добивањето на наградата Тејлор веднаш го објави новиот рекорд кон кој цели. Имено, пејачката открила тајна која ја чувала две години.

„The Tortured Poets Department“ е насловот на нејзиниот нов албум чија премиера беше на 19 април.

Обвивката на албумот е објавена на страницата на пејачката на Инстаграм.

„Сè што сакам да направам е да продолжам да го правам ова, па ви благодарам што ми ја дадовте можноста. Воодушевен сум“, изјави Тејлор.

