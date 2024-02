Го украл авионот и го оставил на плажа? Човек обвинет за необична кражба, а она што се случи на рочиштето ги остави сите во страв

0 SHARES Сподели Твитни

Луиз Густаво Аирес беше обвинет за кражба на авионот и е задржан во притвор со кауција од 10.000 долари.

Во вторникот Луиз Густаво Аирес (50) беше обвинет дека украл мал авион од аеродром во близина на Сан Франциско. Луис наводно го украл авионот, а потоа го оставил на плажата во „Half Moon Bay“.

Обвинетиот се изјасни за невин на рочиштето, кое доби неочекуван пресврт кога тој побара да се застапува.

Судијата го одби барањето, пресудувајќи дека тој не е квалификуван да се претставува како свој адвокат .

Аирес е притворен со кауција од 10.000 долари.

Обвиненијата доаѓаат помалку од една недела откако властите во четвртокот добија извештај за слетување на мал авион во близина или на плажа во заливот Халф Мун, мал крајбрежен град во Калифорнија јужно од Сан Франциско.

On 2/8/2024 at approx. 5 pm, a small airplane landed on a beach in Half Moon Bay. The investigation revealed the plane had been stolen from a Palo Alto Airport and an arrest was made shortly after the plane landed on the beach. Click the link for further https://t.co/iwKdu6Zybw pic.twitter.com/nFTMN6f9Nz— San Mateo County Sheriff’s Office (@SMCSheriff) February 9, 2024

Кога полицајците пристигнале во областа, го нашле едномоторниот авион наопаку, но неоштетен и празен.

Тие набрзо пронајдоа и приведоа 50-годишен маж од Мајами, кој одговараше на описот на лицето што се гледа како се оддалечува од авионот.

Тој, исто така, се соочува со три прекршочни пријави за поседување туѓа идентификација, откако властите во неговата чанта пронајдоа кредитни картички и документи за идентификација на три други лица, според Хина.



