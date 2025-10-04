Го фатиле со дрога: Во Брвеница уапсен син на виш инспектор за наркотици

Министерството за внатрешни работи соопшти дека на 04.09.2025 година, во 02:05 часот, во близина на раскрсницата во Брвеница, полициски службеници од Полициската станица за безбедност во патниот сообраќај – Тетово, ги лишиле од слобода И.С. (23) и Н.С. (28), двајцата од Брвеница, пишува Portalb.mk.

„При преглед на возилото „БМВ“ со тетовски регистарски ознаки, кое го управувал И.С., додека Н.С. бил сопатник, пронајдени се околу 100 грама кокаин, дигитална вага и пари. Лицата се приведени во полициската станица и по документирање на случајот ќе биде поднесена соодветна кривична пријава“, соопшти МВР.

Portalb.mk дознава дека еден од уапсените е син на вишиот инспектор за борба против дрога во Тетово, Орце Смилевски.