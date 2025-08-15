ГП Јажинце е повторно отворен за сообраќај

Граничниот премин Јажинце и патниот правец кон Р. Косово се повторно отворени за сообраќај, соопштија од Центарот за управување со кризи.

Претходно преминот беше затворен поради големиот пожар во близина.

-Во 15:15 часот патниот правец Тетово – Јажинце кај село Рогачево сообраќајот е запрен од страна на ПС од БПС Тетово, заради безбедност на возачите поради проширениот пожар во атарот на селата Рогачево и Јажинце, кој е во близина на пат, соопшти попладнево Автомото сојузот на Македонија.