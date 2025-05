Градите на изволте: Се запалија мрежите од изгледот на Наташа Беквалац ВИДЕО

0 SHARES Сподели Твитни

Стајлингот на Наташа Беквалац предизвика вистинска дискусија на социјалните мрежи.Наташа Беквалац , која неодамна се отвори пред камерите на ТВ Прва , повторно најде начин да биде во центарот на вниманието. Новосадската Барбика , како што многумина ја нарекуваат, овој пат реши да ги открие малите тајни за својот беспрекорен изглед на своите бројни обожаватели на социјалните мрежи .На X платформата, таа даде пример за лежерен стил , дизајниран, како што вели, за опуштена вечера.Како што можете да видите, Наташа за оваа пригода избра фармерки со висок струк (како што вели самата, за да го скрие долниот дел од стомакот), кои ги комбинираше со преголемо сако и градник . View this post on Instagram A post shared by Nataša Bekvalac (@bekvalceva)Токму начинот на кој се облекуваше предизвика вистинска контроверзност меѓу корисниците на оваа мрежа , поточно – градникот што го носеше наместо маица.Еден корисник постави едноставно прашање:Jel i vi ovako obučeni idete na večeru? 🙂‍↔️🤣 pic.twitter.com/1tJtpDzJgn— Nina Krunić (@nina_krunic) May 26, 2025„Дали ќе одиш на вечера вака облечена?“



