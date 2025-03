Градови избрани за проширување на НБА во Европа

0 SHARES Сподели Твитни

Според неофицијални извори, челниците на НБА веќе размислуваат за тоа кои 11 европски градови би можеле да учествуваат во потенцијалното проширување на лигата. Се очекува дека Андреас Заглис, челникот на ФИБА, ќе биде присутен на наредната средба на Бордот на гувернери на НБА каде што ќе се разгледа оваа идеја. Според информациите, градовите кои се разгледуваат за проширувањето се: Мадрид, Барселона, Минхен, Берлин, Париз, Лондон, Манчестер, Милано, Рим, Истанбул и Атина. Бидејќи актуелната сезона е при крај, новата лига најверојатно нема да започне пред сезоната 2026/27. Останува да се утврди кои клубови ќе бидат дел од оваа лига, односно дали тие ќе бидат постоечки или нови тимови.

